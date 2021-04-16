ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 19 квітня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 16:15
Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 19 квітня Фото: курс долара знаходиться нижче 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня встановлено на такому рівні: 27,9783 гривень за 1 долар (+0,0191 грн). При цьому курс долара на 16 квітня складає: 27,9592 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 19 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів підряд.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 19 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку в продажу 15 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 28,00 гривень за долар, курс купівлі - 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 33,52 гривень за євро.

Прогноз

Відзначимо, за даними опитування НБУ в I кварталі 2021 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,15 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка курс НБУ Курс гривні Курс долара
NEWS
У Франції почались переговори Зеленського і Макрона
У Франції почались переговори Зеленського і Макрона
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу