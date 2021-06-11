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Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 11 червня

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П'ятниця 11 червня 2021 07:45
Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 11 червня Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлений на рівні 27,10 гривень за долар. Курс долара виріс після досягнення напередодні мінімуму за 11 місяців.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1068 гривень за 1 долар (+0,0162 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить: 27,0906 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 11 червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 11 червня

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,09 гривень за долар, курс в покупці до 27,07 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 32,96 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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