Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 11 червня

Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлений на рівні 27,10 гривень за долар. Курс долара виріс після досягнення напередодні мінімуму за 11 місяців.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1068 гривень за 1 долар (+0,0162 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить: 27,0906 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.