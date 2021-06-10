Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,09 гривен за доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,96 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,0750 - 27,0950 грн/доллар, евро 32,9394 - 32,9610 грн/евро, российский рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,09 гривен за доллар. Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 27,0906 гривен за 1 доллар (-0,0858 грн). При этом курс доллара на 9 июня составляет: 27,1764 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 11 месяцев. Ниже курс был только 14 июля 2020 года - 27,0883 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.