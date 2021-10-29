Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,59 гривен за евро. Это на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 1 ноября установлен на таком уровне: 30,5953 гривен за евро (+0,0921 грн). При этом курс евро на 29 октября составляет 30,5032 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро растет после снижения в течение двух дней подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 30,53 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,50 гривен за евро.