Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 29 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,27 гривен за доллар, курс в покупке до 26,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 30,53 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,2500 - 26,2750 грн/доллар, евро 30,5083 - 30,5315 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3719 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 28 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3200 - 26,3400 грн/доллар, евро 30,6812 - 30,7045 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3757 грн/рубль.