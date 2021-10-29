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Курс доллара снизился на межбанке

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Украина, Пятница 29 октября 2021 17:09
Курс доллара снизился на межбанке Фото: курс доллара снизился на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 29 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,27 гривен за доллар, курс в покупке до 26,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 30,53 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,2500 - 26,2750 грн/доллар, евро 30,5083 - 30,5315 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3719 грн/рубль.

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 28 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3200 - 26,3400 грн/доллар, евро 30,6812 - 30,7045 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3757 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,27 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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