Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 листопада

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,59 гривень за євро. Це на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 1 листопада встановлено на такому рівні: 30,5953 гривень за євро (+0,0921 грн). При цьому курс євро на 29 жовтня становить 30,5032 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро зростає після зниження протягом двох днів поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 30,53 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,50 гривень за євро.