Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,59 гривен за евро. Это на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 1 ноября установлен на таком уровне: 30,5953 гривен за евро (+0,0921 грн). При этом курс евро на 29 октября составляет 30,5032 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет после снижения в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)