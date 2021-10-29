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Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 ноября

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Украина, Пятница 29 октября 2021 17:52
Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 ноября Фото: курс евро вырос на 9 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,59 гривен за евро. Это на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 ноября установлен на таком уровне: 30,5953 гривен за евро (+0,0921 грн). При этом курс евро на 29 октября составляет 30,5032 гривен за евро.

Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет после снижения в течение двух дней подряд.

Доллар дорожает. НБУ установил курс на 1 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 30,53 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,50 гривен за евро.

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