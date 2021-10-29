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Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 листопада

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Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:52
Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 листопада Фото: курс євро виріс на 9 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,59 гривень за євро. Це на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 листопада встановлено на такому рівні: 30,5953 гривень за євро (+0,0921 грн). При цьому курс євро на 29 жовтня становить 30,5032 гривень за євро.

Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає після зниження протягом двох днів поспіль.

Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 30,53 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,50 гривень за євро.

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