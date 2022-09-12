Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 12 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 сентября 2022 года, курс доллара в продаже не вырос на 5 копеек 41,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 40,20 грн (40,00 - 9 сентября)

продажа - 41,10 грн (41,05 - 9 сентября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 39,90 грн (39,75 - 9 сентября),

продажа - 41,20 грн (41,05 - 9 сентября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,00 грн (8,00 - 9 сентября),

продажа - 8,60 грн (8,60 - 9 сентября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 12 сентября составляет 36,7112 гривен за евро (+0,0621 грн).