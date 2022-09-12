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Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 12 вересня

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 11:57
Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 12 вересня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 вересня 2022 року, курс долара у продажу не виріс на 5 копійок 41,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 40,20 грн (40,00 - 9 вересня)
  • продаж - 41,10 грн (41,05 - 9 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,90 грн (39,75 - 9 вересня),
  • продаж - 41,20 грн (41,05 - 9 вересня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,00 - 9 вересня),
  • продаж - 8,60 грн (8,60 - 9 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 12 вересня становить 36,7112 гривень за євро (+0,0621 грн).

Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 12 вересня

Нагадаємо, Національний банк не бачить підстав для зміни курсу. НБУ має можливості для збереження фіксованого офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень.

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