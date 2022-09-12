Долар дорожчає на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 12 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 вересня 2022 року, курс долара у продажу не виріс на 5 копійок 41,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 40,20 грн (40,00 - 9 вересня)

продаж - 41,10 грн (41,05 - 9 вересня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,90 грн (39,75 - 9 вересня),

продаж - 41,20 грн (41,05 - 9 вересня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,00 грн (8,00 - 9 вересня),

продаж - 8,60 грн (8,60 - 9 вересня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 12 вересня становить 36,7112 гривень за євро (+0,0621 грн).