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Доллар снова дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 27 июня

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Украина, Понедельник 27 июня 2022 13:44
Доллар снова дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 27 июня Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 35,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 37,55 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,75 (34,60 - 24 июня),
  • продажа - 35,55 грн (35,40 - 24 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,35 (36,20 - 24 июня),
  • продажа - 37,55 (37,35 - 24 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,80 (7,75 -24 июня),
  • продажа - 8,00 грн (7,95 - 24 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 27 июня составляет 30,7674 гривен за евро (+0,0337 гривен).

Доллар снова дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 27 июня

Напомним, финансирование дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны Национальным банком привело к падению курса гривны к доллару. По данным НБУ, это основная причина девальвации.

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