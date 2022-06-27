Доллар снова дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 27 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 35,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 37,55 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 34,75 (34,60 - 24 июня),

продажа - 35,55 грн (35,40 - 24 июня) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 36,35 (36,20 - 24 июня),

продажа - 37,55 (37,35 - 24 июня) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,75 -24 июня),

продажа - 8,00 грн (7,95 - 24 июня) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 27 июня составляет 30,7674 гривен за евро (+0,0337 гривен).