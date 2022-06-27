Долар знову дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 27 червня
В обмінних пунктах України сьогодні, 27 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 15 копійок до 35,55 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 37,55 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 8,00 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,75 (34,60 - 24 червня),
- продаж - 35,55 грн (35,40 - 24 червня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,35 (36,20 - 24 червня),
- продаж - 37,55 (37,35 - 24 червня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,80 (7,75 - 24 червня),
- продаж - 8,00 грн (7,95 - 24 червня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Разом з тим курс євро на 27 червня становить 30,7674 гривень за євро (+0,0337 гривень).
Нагадаємо, фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком призвело до падіння курсу гривні до долара. За даними НБУ, це основна причина девальвації.
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