Долар знову дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 27 червня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 15 копійок до 35,55 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 37,55 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 8,00 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 34,75 (34,60 - 24 червня),

продаж - 35,55 грн (35,40 - 24 червня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 36,35 (36,20 - 24 червня),

продаж - 37,55 (37,35 - 24 червня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,80 (7,75 - 24 червня),

продаж - 8,00 грн (7,95 - 24 червня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Разом з тим курс євро на 27 червня становить 30,7674 гривень за євро (+0,0337 гривень).