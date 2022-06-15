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Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 15 июня

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Украина, Среда 15 июня 2022 12:52
Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 15 июня Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 35,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 37,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,10 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,70 (34,60 - 14 июня),
  • продажа - 35,65 грн (35,55 - 14 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,30 (36,15 - 14 июня),
  • продажа - 37,50 (37,40 - 14 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,85 (7,90 -14 июня),
  • продажа - 8,10 грн (8,10 - 14 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 15 июня составляет 30,567 гривен за евро (+0,0044 гривен).

Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 15 июня

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 14 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

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