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Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 15 червня

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Україна, Середа 15 червня 2022 12:52
Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 15 червня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 10 копійок до 35,65 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 37,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,10 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 34,70 (34,60 - 14 червня),
  • продаж - 35,65 грн (35,55 - 14 червня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 36,30 (36,15 - 14 червня),
  • продаж - 37,50 (37,40 - 14 червня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 7,85 (7,90 -14 червня),
  • продаж - 8,10 грн (8,10 - 14 червня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 15 червня становить 30,567 гривень за євро (+0,0044 гривень).

Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 15 червня

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 14 червня 2022 року.

В НБУ очікують, що рішення по ставці знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

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