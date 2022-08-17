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Доллар дорожает: актуальные курсы валют на 17 августа

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Украина, Среда 17 августа 2022 12:09
Доллар дорожает: актуальные курсы валют на 17 августа Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 августа 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,90 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 8,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,30 грн (39,20 - 16 августа)
  • продажа - 40,20 грн (40,05 - 16 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,70 грн (39,65 - 16 августа),
  • продажа - 40,95 грн (40,85 - 16 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,10 грн (8,20 - 16 августа),
  • продажа - 8,70 грн (8,75 - 16 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 17 августа составляет 37,033 гривен за евро (-0,2487 гривен).

Доллар дорожает: актуальные курсы валют на 17 августа

Напомним, финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сказал, что курс гривны к доллару, на котором рассчитывается бюджет, пока не является публичным, но "цифры не катастрофичны".

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