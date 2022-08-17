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Долар дорожчає: актуальні курси валют на 17 серпня

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Україна, Середа 17 серпня 2022 12:09
Долар дорожчає: актуальні курси валют на 17 серпня Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 15 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 40,90 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,30 грн (39,20 - 16 серпня)
  • продаж - 40,20 грн (40,05 - 16 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,70 грн (39,65 - 16 серпня),
  • продаж - 40,95 грн (40,85 - 16 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,10 грн (8,20 - 16 серпня),
  • продаж - 8,70 грн (8,75 - 16 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 17 серпня становить 37,033 гривень за євро (-0,2487 гривень).

Долар дорожчає: актуальні курси валют на 17 серпня

Нагадаємо, Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що курс гривні до долара, на якому розраховується бюджет, поки не є публічним, але "цифри не катастрофічні".

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