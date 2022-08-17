Долар дорожчає: актуальні курси валют на 17 серпня
В обмінних пунктах України сьогодні, 17 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 15 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 40,90 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 8,70 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 39,30 грн (39,20 - 16 серпня)
- продаж - 40,20 грн (40,05 - 16 серпня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,70 грн (39,65 - 16 серпня),
- продаж - 40,95 грн (40,85 - 16 серпня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,10 грн (8,20 - 16 серпня),
- продаж - 8,70 грн (8,75 - 16 серпня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 17 серпня становить 37,033 гривень за євро (-0,2487 гривень).
Нагадаємо, Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що курс гривні до долара, на якому розраховується бюджет, поки не є публічним, але "цифри не катастрофічні".
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.