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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 9 марта

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 марта установлен на таком уровне: 27,7091 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 5 марта составляет 27,7564 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.


Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 34 копейки до 33,03 гривен за евро.

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Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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