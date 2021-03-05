Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 34 копейки до 33,03 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 4 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,6850 - 27,7100 грн/доллар, евро 33,3299 - 33,3600 грн/евро, российский рубль 0,3759 - 0,3764 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6850 - 27,7000 грн/доллар, евро 33,0254 - 33,0377 грн/евро, российский рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 марта установлен на таком уровне: 27,7564 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 4 марта составляет 27,8477 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается третий день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.