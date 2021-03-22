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Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 23 березня

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 16:03
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 23 березня Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 березня встановлено на такому рівні: 27,6871 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 22 березня становить: 27,7184 гривень за 1 долар.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 23 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 23 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,93 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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