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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 19 февраля

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 07:45
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 19 февраля Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 27,8461 гривен за 1 доллар (-0,0577 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет: 27,9038 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 19 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 19 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,56 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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