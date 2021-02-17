Курс доллара снизился после четырех дней роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем .

Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на таком уровне: 27,8304 гривен за 1 доллар (-0,1367 грн). При этом курс доллара на 16 февраля составляет: 27,9671 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,82 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,76 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.