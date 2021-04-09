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Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 12 квітня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 16:26
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 12 квітня Фото: курс долара знижується після зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 квітня встановлено на такому рівні: 27,9094 гривень за 1 долар (-0,0674 грн). При цьому курс долара на 9 квітня складає: 27,9768 гривень за 1 долар.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 12 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів підряд.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 12 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 1 копійку до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,19 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2021 році 27,98 грн/долар.

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