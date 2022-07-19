Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 19 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 37,25 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 37,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 7,75 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 19 июля составляет 29,6645 гривен за евро (+0,2472 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.

Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

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