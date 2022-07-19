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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 19 июля

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Украина, Вторник 19 июля 2022 11:30
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 19 июля Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 37,25 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 37,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 7,75 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 36,20 грн (36,25 - 18 июля)
  • продажа - 37,15 грн (37,25 - 18 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,30 грн (36,25 - 18 июля),
  • продажа - 37,50 грн (37,50 - 18 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,60 грн (7,60 - 18 июля),
  • продажа - 7,75 грн (7,75 - 18 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 19 июля составляет 29,6645 гривен за евро (+0,2472 гривен).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 19 июля

Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

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