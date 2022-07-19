Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 19 липня
В обмінних пунктах України сьогодні, 19 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 37,25 гривень за долар. Курс євро не змінився - 37,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 7,75 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Курси долара і євро фактично зрівнялися, а в деяких банках Долар вже коштує дорожче, ніж європейська валюта.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 36,20 грн (36,25 -18 липня)
- продаж - 37,15 грн (37,25 - 18 липня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,30 грн (36,25 - 18 липня),
- продаж - 37,50 грн (37,50 - 18 липня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,60 грн (7,60 - 18 липня),
- продаж - 7,75 грн (7,75 - 18 липня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 19 липня становить 29,6645 гривень за євро (+0,2472 гривень).
Зазначимо, за даними НБУ, падіння курсу євро до долара не зробить істотного впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз грає другорядну роль.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.