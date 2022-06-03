Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 3 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 10 копеек до 35,80 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 38,20 гривен за евро, курс злотого вырос на 10 копеек до 8,35 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 3 июня составляет 31,2808 гривен за евро (-0,0439 гривен).

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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