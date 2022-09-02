Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 2 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 40,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 сентября составляет 36,5832 гривен за евро (+0,0128 грн).

Напомним, впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают. Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов.

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