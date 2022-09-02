Долар дешевшає: актуальні курси валют на 2 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 40,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 2 вересня становить 36,5832 гривень за євро (+0,0128 грн).

Нагадаємо, вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають. Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.