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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 2 сентября

Новина українською →
Украина, Пятница 02 сентября 2022 12:43
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 2 сентября Фото: курс доллара снизился на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 40,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,50 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,70 грн (39,70 - 1 сентября)
  • продажа - 40,45 грн (40,50 - 1 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,45 грн (39,65 - 1 сентября),
  • продажа - 40,50 грн (40,65 - 1 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 1 сентября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 1 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 сентября составляет 36,5832 гривен за евро (+0,0128 грн).

Напомним, впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают. Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов.

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