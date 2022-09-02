Долар дешевшає: актуальні курси валют на 2 вересня
В обмінних пунктах України сьогодні, 2 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 40,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 39,70 грн (39,70 - 1 вересня)
- продаж - 40,45 грн (40,50 - 1 вересня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,45 грн (39,65 - 1 вересня),
- продаж - 40,50 грн (40,65 - 1 вересня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,00 грн (8,00 - 1 вересня),
- продаж - 8,50 грн (8,50 - 1 вересня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 2 вересня становить 36,5832 гривень за євро (+0,0128 грн).
Нагадаємо, вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають. Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів.
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