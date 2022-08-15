ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 15 августа

Новина українською →
Украина, Понедельник 15 августа 2022 11:30
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 15 августа Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 августа 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 15 копеек до 39,90 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 40,90 гривен за евро, курс злотого снизился на 10 копеек до 8,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,00 грн (39,10 - 12 августа)
  • продажа - 39,90 грн (40,05 - 12 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,60 грн (38,70 - 12 августа),
  • продажа - 40,90 грн (40,95 - 12 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,10 грн (8,10 - 12 августа),
  • продажа - 8,70 грн (8,80 - 12 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 15 августа составляет 37,5943 гривен за евро (-0,1573 гривен).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 15 августа

Напомним, финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сказал, что курс гривны к доллару, на котором рассчитывается бюджет, пока не является публичным, но "цифры не катастрофичны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
DAILY
Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?
Ростислав Шаправскийглавный редактор Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?