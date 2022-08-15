Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 15 августа
В обменных пунктах Украины сегодня, 15 августа 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 15 копеек до 39,90 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 40,90 гривен за евро, курс злотого снизился на 10 копеек до 8,70 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,00 грн (39,10 - 12 августа)
- продажа - 39,90 грн (40,05 - 12 августа) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,60 грн (38,70 - 12 августа),
- продажа - 40,90 грн (40,95 - 12 августа) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,10 грн (8,10 - 12 августа),
- продажа - 8,70 грн (8,80 - 12 августа) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 15 августа составляет 37,5943 гривен за евро (-0,1573 гривен).
Напомним, финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сказал, что курс гривны к доллару, на котором рассчитывается бюджет, пока не является публичным, но "цифры не катастрофичны".
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