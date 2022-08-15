Долар дешевшає: актуальні курси валют на 15 серпня
В обмінних пунктах України сьогодні, 15 серпня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 15 копійок до 39,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,90 гривень за євро, курс злотого знизився на 10 копійок до 8,70 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 39,00 грн (39,10 - 12 серпня)
- продаж - 39,90 грн (40,05 - 12 серпня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,60 грн (38,70 - 12 серпня),
- продаж - 40,90 грн (40,95 - 12 серпня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,10 грн (8,10 - 12 серпня),
- продаж - 8,70 грн (8,80 - 12 серпня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 15 серпня становить 37,5943 гривень за євро (-0,1573 гривень).
Нагадаємо, Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що курс гривні до долара, на якому розраховується бюджет, поки не є публічним, але "цифри не катастрофічні".
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