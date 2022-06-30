Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 30 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 35,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 37,30 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 34,70 (34,75 - 29 июня),

продажа - 35,50 грн (35,55 - 29 июня) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 36,15 (36,25 - 29 июня),

продажа - 37,30 (37,40 - 29 июня) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,80 -29 июня),

продажа - 8,00 грн (8,00 - 29 июня) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 30 июня составляет 30,7776 гривен за евро (-0,1375 гривен).