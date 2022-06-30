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Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 30 июня

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 14:12
Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 30 июня Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 35,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 37,30 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,70 (34,75 - 29 июня),
  • продажа - 35,50 грн (35,55 - 29 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,15 (36,25 - 29 июня),
  • продажа - 37,30 (37,40 - 29 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,80 (7,80 -29 июня),
  • продажа - 8,00 грн (8,00 - 29 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 30 июня составляет 30,7776 гривен за евро (-0,1375 гривен).

Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 30 июня

Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности

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