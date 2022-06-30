Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 30 Червня
В обмінних пунктах України сьогодні, 30 червня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 35,50 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 37,30 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,70 (34,75 - 29 червня),
- продаж - 35,50 грн (35,55 - 29 червня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,15 (36,25 - 29 червня),
- продаж - 37,30 (37,40 - 29 червня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,80 (7,80 -29 червня),
- продаж - 8,00 грн (8,00 - 29 червня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 30 червня становить 30,7776 гривень за євро (-0,1375 гривень).
Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.