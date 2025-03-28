Доливаємо в бачок: які робочі рідини автомобіля можна змішувати

Робочі рідини автомобіля часом витікають, випаровуються чи просто зникають невідомо куди. Що доливати в горловини бачків та інших ємностей, коли достеменно невідомо, якої марки рідина була в них від початку?
Про те, чи можна змішувати робочі рідини різних марок, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Рано чи пізно водій дізнається, що під його капотом працюють не тільки металеві, гумові та пластикові деталі, а й кілька рідин. А дещо згодом – і про те, що їх рівень треба відновлювати. І от тут постає головне питання: а що саме доливати?
Перш за все, водієві варто знати, що доливати ту чи іншу рідину – це не зовсім нормально (виняток – рідина-омивайка). Адже всі робочі рідини, чий перелік нижче, мають термін служби. І сервісний регламент передбачає, що через певний строк чи кількість кілометрів пробігу майстер на СТО має просто замінити стару рідину свіжою. В реальності планова заміна відбувається нечасто, частіше у системах виникають негаразди, через які рівень рідини падає – і її потрібно долити, аби хоча б дістатись до місця ремонту.
Крім пального та олив, в автомобілі є ще кілька рідин, що використовуються в якості робочого тіла або теплоносія.
Нижче ми з’ясуємо, рівень яких рідин можна поповнювати без застережень, а над підбором яких доведеться трохи поміркувати.
Невідомий тип антифризу в розширювальному бачку – найскладніший випадок. По-перше, колір не може бути мірилом типу антифризу, бо це всього лише барвник. По-друге, в системі має бути та рідина, яку рекомендує автовиробник. По-третє, коли дуже треба, у бачок можна долити будь-який антифриз – проте довго їздити на такому міксі небажано, бо пакети присадок різних груп конфліктують між собою. Ну і по-четверте, коли долити треба не більше півлітра, цілком можливо взяти просту воду. Потім, звісно, рідину треба буде замінити повністю або частково з використанням концентрату.
Всі більш-менш сучасні автомобілі використовують у приводі гальм та зчеплення рідини, які відповідають вимогам DOT: DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1. Чим вище індекс, тим сучасніша "тормозуха". Рідина з "чистою" п’ятіркою стоїть окремо, а решту "ДОТів" можна змушувати між собою, адже всі вони мають гліколеву основу. Щоправда, ключові показники – температура кипіння та в’язкість на морозі – при цьому зміняться в той чи інший бік, але для виходу з положення це особливого значення не матиме. Звісно, що по поверненні додому систему треба буде наповнити рекомендованим типом. Рідина DOT-5 без одинички – унікальна, має силіконову основу, тому її не можна змішувати з жодною іншою. Зовні її легко відрізнити від інших "ДОТів" – вона червона, а не жовто-коричнева, як всі інші.
Гідравлічний підсилювач керма в більшості машин використовує ту ж рідину типу ATF, що трудиться в автоматичних коробках передач. Її і треба доливати, принаймні, хоча б для того, щоб доїхати до найближчого автосервіса. Причому те, що будете заливати, занотуйте, щоб потім таки порівняти з рекомендаціями виробника.
Найбільш демократичний з усіх бачків – з рідиною-омивайкою. Всі рідини омивача можна змішувати мж собою, навіть якщо вони виявляться на основі різних спиртів – етилового, ізопропілового, метилового. Тільки в холоди важливо слідкувати, щоб "міцність" отриманого міксу була достатньою для протистояння морозу.
Якщо автомобіль вже не дуже новий і не обслуговується в офіційного дилера, власникові варто самому записувати марки рідин, які залиті в його системи. Адже більшість з них за регламентом служать довго, тож не дивно, що власник може забути використану марку і тип. Особливо дбайливі водії ведуть для таких нотатків такий собі щоденник або, за прикладом працівників деяких СТО, кріплять на бачки чи трубопроводи бірки або наліпки.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
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