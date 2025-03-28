Доливаємо в бачок: які робочі рідини автомобіля можна змішувати

Рано чи пізно водій дізнається, що під його капотом працюють не тільки металеві, гумові та пластикові деталі, а й кілька рідин. А дещо згодом – і про те, що їх рівень треба відновлювати. І от тут постає головне питання: а що саме доливати?

Які робочі рідини слід доливати

Перш за все, водієві варто знати, що доливати ту чи іншу рідину – це не зовсім нормально (виняток – рідина-омивайка). Адже всі робочі рідини, чий перелік нижче, мають термін служби. І сервісний регламент передбачає, що через певний строк чи кількість кілометрів пробігу майстер на СТО має просто замінити стару рідину свіжою. В реальності планова заміна відбувається нечасто, частіше у системах виникають негаразди, через які рівень рідини падає – і її потрібно долити, аби хоча б дістатись до місця ремонту.

Крім пального та олив, в автомобілі є ще кілька рідин, що використовуються в якості робочого тіла або теплоносія.

Гальмівна рідина . Використовується у гідроприводі гальм та зчеплення (коли авто на механіці);

. Використовується у гідроприводі гальм та зчеплення (коли авто на механіці); Охолоджувальна рідина (антифриз) . Циркулює в охолоджувальній системі, відбираючи тепло від двигуна і переносячи його до радіаторів;

. Циркулює в охолоджувальній системі, відбираючи тепло від двигуна і переносячи його до радіаторів; Гідравлічна рідина ATF . Передає зусилля у системі підсилювача керма та автоматичних трансмісіях (але про коробки передач ми сьогодні не говоримо, бо в них ATF в першу чергу грає роль мастила);

. Передає зусилля у системі підсилювача керма та автоматичних трансмісіях (але про коробки передач ми сьогодні не говоримо, бо в них ATF в першу чергу грає роль мастила); Миюча рідина у бачку омивача скла . Взимку – незамерзаюча, влітку – будь-яка аж до звичайної води з під крана;

. Взимку – незамерзаюча, влітку – будь-яка аж до звичайної води з під крана; Холодоагент у кондиціонері (фреон). Власник може зрозуміти, що в кондиціонері поменшало рідини, але поповнювати її можна тільки в автомайстерні. Тож про фреон ми тут говорити не будемо, хоча його теж є декілька видів.

Нижче ми з’ясуємо, рівень яких рідин можна поповнювати без застережень, а над підбором яких доведеться трохи поміркувати.

Охолоджуюча рідина

Невідомий тип антифризу в розширювальному бачку – найскладніший випадок. По-перше, колір не може бути мірилом типу антифризу, бо це всього лише барвник. По-друге, в системі має бути та рідина, яку рекомендує автовиробник. По-третє, коли дуже треба, у бачок можна долити будь-який антифриз – проте довго їздити на такому міксі небажано, бо пакети присадок різних груп конфліктують між собою. Ну і по-четверте, коли долити треба не більше півлітра, цілком можливо взяти просту воду. Потім, звісно, рідину треба буде замінити повністю або частково з використанням концентрату.

Гальмівна рідина

Всі більш-менш сучасні автомобілі використовують у приводі гальм та зчеплення рідини, які відповідають вимогам DOT: DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1. Чим вище індекс, тим сучасніша "тормозуха". Рідина з "чистою" п’ятіркою стоїть окремо, а решту "ДОТів" можна змушувати між собою, адже всі вони мають гліколеву основу. Щоправда, ключові показники – температура кипіння та в’язкість на морозі – при цьому зміняться в той чи інший бік, але для виходу з положення це особливого значення не матиме. Звісно, що по поверненні додому систему треба буде наповнити рекомендованим типом. Рідина DOT-5 без одинички – унікальна, має силіконову основу, тому її не можна змішувати з жодною іншою. Зовні її легко відрізнити від інших "ДОТів" – вона червона, а не жовто-коричнева, як всі інші.

Рідина підсилювача керма (ГУР)

Гідравлічний підсилювач керма в більшості машин використовує ту ж рідину типу ATF, що трудиться в автоматичних коробках передач. Її і треба доливати, принаймні, хоча б для того, щоб доїхати до найближчого автосервіса. Причому те, що будете заливати, занотуйте, щоб потім таки порівняти з рекомендаціями виробника.

Рідина омивача

Найбільш демократичний з усіх бачків – з рідиною-омивайкою. Всі рідини омивача можна змішувати мж собою, навіть якщо вони виявляться на основі різних спиртів – етилового, ізопропілового, метилового. Тільки в холоди важливо слідкувати, щоб "міцність" отриманого міксу була достатньою для протистояння морозу.

Коротко

Якщо автомобіль вже не дуже новий і не обслуговується в офіційного дилера, власникові варто самому записувати марки рідин, які залиті в його системи. Адже більшість з них за регламентом служать довго, тож не дивно, що власник може забути використану марку і тип. Особливо дбайливі водії ведуть для таких нотатків такий собі щоденник або, за прикладом працівників деяких СТО, кріплять на бачки чи трубопроводи бірки або наліпки.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.