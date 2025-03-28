Доливаем в бачок: какие рабочие жидкости автомобиля можно смешивать

Рано или поздно водитель узнает, что под его капотом работают не только металлические, резиновые и пластиковые детали, но и несколько жидкостей. А чуть позже - и о том, что их уровень надо восстанавливать. И вот тут возникает главный вопрос: а что именно доливать?

Какие рабочие жидкости следует доливать

Прежде всего, водителю следует знать, что доливать ту или иную жидкость - это не совсем нормально (исключение - жидкость-мывайка). Ведь все рабочие жидкости, чей перечень ниже, имеют срок службы. И сервисный регламент предусматривает, что через определенный срок или количество километров пробега мастер на СТО должен просто заменить старую жидкость свежей. В реальности плановая замена происходит нечасто, чаще в системах возникают проблемы, из-за которых уровень жидкости падает - и ее нужно долить, чтобы хотя бы добраться до места ремонта.

Кроме топлива и масел, в автомобиле есть еще несколько жидкостей, используемых в качестве рабочего тела или теплоносителя.

Тормозная жидкость . Используется в гидроприводе тормозов и сцепления (когда авто на механике);

. Используется в гидроприводе тормозов и сцепления (когда авто на механике); Охлаждающая жидкость (антифриз) . Циркулирует в охладительной системе, отбирая тепло от двигателя и перенося его к радиаторам;

. Циркулирует в охладительной системе, отбирая тепло от двигателя и перенося его к радиаторам; Гидравлическая жидкость ATF . Передает усилие в системе усилителя руля и автоматических трансмиссиях (но о коробках передач мы сегодня не говорим, потому что в них ATF в первую очередь играет роль смазки);

. Передает усилие в системе усилителя руля и автоматических трансмиссиях (но о коробках передач мы сегодня не говорим, потому что в них ATF в первую очередь играет роль смазки); Моющая жидкость в бачке омывателя стекла . Зимой - незамерзающая, летом - любая вплоть до обычной воды из под крана;

. Зимой - незамерзающая, летом - любая вплоть до обычной воды из под крана; Хладагент в кондиционере (фреон). Владелец может понять, что в кондиционере стало меньше жидкости, но пополнять ее можно только в автомастерской. Поэтому о фреоне мы здесь говорить не будем, хотя его тоже есть несколько видов.

Ниже мы выясним, уровень каких жидкостей можно пополнять без оговорок, а над подбором каких придется немного поразмыслить.

Охлаждающая жидкость

Неизвестный тип антифриза в расширительном бачке - самый сложный случай. Во-первых, цвет не может быть мерилом типа антифриза, так как это всего лишь краситель. Во-вторых, в системе должна быть та жидкость, которую рекомендует автопроизводитель. В-третьих, когда очень надо, в бачок можно долить любой антифриз - однако долго ездить на таком миксе нежелательно, потому что пакеты присадок разных групп конфликтуют между собой. Ну и в-четвертых, когда долить надо не более полулитра, вполне возможно взять простую воду. Потом, естественно, жидкость надо будет заменить полностью или частично с использованием концентрата.

Тормозная жидкость

Все более-менее современные автомобили используют в приводе тормозов и сцепления жидкости, которые соответствуют требованиям DOT: DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1. Чем выше индекс, тем современнее "тормозуха". Жидкость с "чистой" пятеркой стоит отдельно, а остальные "ДОТы" можно смешивать между собой, ведь все они имеют гликолевую основу. Правда, ключевые показатели - температура кипения и вязкость на морозе - при этом изменятся в ту или иную сторону, но для выхода из положения это особого значения иметь не будет. Конечно, по возвращении домой систему надо будет наполнить рекомендованным типом. Жидкость DOT-5 без единички - уникальная, имеет силиконовую основу, поэтому ее нельзя смешивать ни с одной другой. Внешне ее легко отличить от других "ДОТов" - она красная, а не желто-коричневая, как все остальные.

Жидкость усилителя руля (ГУР)

Гидравлический усилитель руля в большинстве машин использует ту же жидкость типа ATF, что трудится в автоматических коробках передач. Ее и надо доливать, по крайней мере, хотя бы для того, чтобы доехать до ближайшего автосервиса. Причем то, что будете заливать, запишите, чтобы потом таки сравнить с рекомендациями производителя.

Жидкость омывателя

Самый демократичный из всех бачков - с жидкостью-омывайкой. Все жидкости омывателя можно смешивать между собой, даже если они окажутся на основе разных спиртов - этилового, изопропилового, метилового. Только в холода важно следить, чтобы "прочность" полученного микса была достаточной для противостояния морозу.

Вкратце

Если автомобиль уже не очень новый и не обслуживается у официального дилера, владельцу стоит самому записывать марки жидкостей, которые залиты в его системы. Ведь большинство из них по регламенту служат долго, так что неудивительно, что владелец может забыть использованную марку и тип. Особо заботливые водители ведут для таких заметок некий дневник или, по примеру работников некоторых СТО, крепят на бачки или трубопроводы бирки или наклейки.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.