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Долетают до центра Запорожья: россияне изменили конструкцию в авиабомбах

Четверг 26 сентября 2024 17:35
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Долетают до центра Запорожья: россияне изменили конструкцию в авиабомбах
Автор: Наталья Кава

Российская армия произвела определенные изменения в модификации управляемых авиационных бомб. Теперь эти ракеты могут долетать до центра Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире одного из телеканалов.

"Действительно, россияне провели определенные изменения в конструкции авиационных бомб, запускаемых ими платформ, и сегодня они получили возможность бить этими управляемыми авиационными бомбами не только по населенным пунктам рядом с линией фронта. А уже эти бомбы начинают долетать до центра Запорожья", – рассказал Волошин.

По его словам, модернизированными бомбами страдают также такие города как Краматорск и Харьков. Он также отметил, что сейчас у России есть эти бомбы достаточное количество.

Обстрел Запорожья

Вечером среды, 25 сентября, в районе города Запорожья раздались взрывы . Впоследствии стало известно, что из-за обстрела Запорожья были ранены семь человек , среди которых также подросток.

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