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Как долго может продолжаться война России против Украины: прогноз агентства Fitch

Фото: Fitch Ratings прогнозирует затяжную войну между Россией и Украиной (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Война России против Украины может затянуться на длительное время. Международное агентство Fitch Ratings считает, что ни одна из сторон сейчас не обладает преимуществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Похоже, что война будет продолжаться и в следующем году, а перспективы любого политического урегулирования путем переговоров слабы", - считают аналитики.

Как отмечает агентство, украинское правительство, отражающее подавляющее внутреннее общественное мнение, вряд ли уступит какую-либо существенную территорию, захваченную Россией. "И мы полагаем, что президент Путин продолжит преследовать цель подрыва суверенной независимости украинского государства", - говорится в сообщении.

В то же время, неясно, будет ли какая-либо из сторон иметь достаточное военное превосходство для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту, прогнозирует агентство.

"Истощающий характер российской военной тактики, которая включает широкомасштабное разрушение физической инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям", - добавляет Fitch.

Напомним, Fitch Ratings прогнозирует падение украинской экономики на 33% в 2022 году. Небольшое восстановление (на 4%) ожидается в 2023 году.

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