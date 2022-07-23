Как долго может продолжаться война России против Украины: прогноз агентства Fitch

"Похоже, что война будет продолжаться и в следующем году, а перспективы любого политического урегулирования путем переговоров слабы", - считают аналитики.

Как отмечает агентство, украинское правительство, отражающее подавляющее внутреннее общественное мнение, вряд ли уступит какую-либо существенную территорию, захваченную Россией. "И мы полагаем, что президент Путин продолжит преследовать цель подрыва суверенной независимости украинского государства", - говорится в сообщении.

В то же время, неясно, будет ли какая-либо из сторон иметь достаточное военное превосходство для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту, прогнозирует агентство.

"Истощающий характер российской военной тактики, которая включает широкомасштабное разрушение физической инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям", - добавляет Fitch.