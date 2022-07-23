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Як довго може тривати війна Росії проти України: прогноз агентства Fitch

Фото: Fitch Ratings прогнозує затяжну війну між Росією і Україною (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Війна Росії проти України може затягнутися на тривалий час. Міжнародне агентство Fitch Ratings вважає, що жодна зі сторін зараз не володіє перевагою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

"Схоже, що війна триватиме і в наступному році, а перспективи будь-якого політичного врегулювання шляхом переговорів слабкі", - вважають аналітики.

Як зазначає агентство, український Уряд, що відображає переважну внутрішню громадську думку, навряд чи поступиться будь-якою істотною територією, захопленою Росією. "І ми вважаємо, що президент Путін продовжить переслідувати мету підриву суверенної незалежності Української держави", - йдеться в повідомленні.

Водночас неясно, чи буде яка-небудь зі сторін мати достатню військову перевагу для досягнення цілей, що може призвести до затяжного конфлікту, прогнозує агентство.

"Виснажливий характер російської військової тактики, яка включає широкомасштабне руйнування фізичної інфраструктури, призводить до величезних економічних і людських втрат", - додає Fitch.

Нагадавши, Fitch Ratings прогнозує падіння української економіки на 33% у 2022 році. Невелике відновлення (на 4%) очікується у 2023 році.

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FitchВторгнення Росії до України