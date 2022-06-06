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Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина может очень долго продержаться в условиях войны, несмотря на оккупацию значительной части, финансовые и энергетические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова для Financial Times.

Издание пишет, что на фоне войны Украина столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, а также нехваткой горючего после того, как российские ракетные удары уничтожили Кременчугский НПЗ. Кроме того, под угрозой оказалась выработка электроэнергии, поскольку захвачены станции, шахты и Запорожская АЭС.

"Многие фабрики и предприятия остановили свои производственные процессы и циклы из-за того, что Российская Федерация в настоящее время занимает около 20%... Как долго Украина может продержаться в таком состоянии? Я могу сказать долго, очень долго. Хотя для нас это будет очень и очень проблематично ", - отметил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинской экономики из-за войны против России не хватает около 5 млрд долларов в месяц. Дефицит будут закрывать благодаря международной финансовой помощи.

При этом стало известно, что на сегодня Украина получает меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов.

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СНБОАлексей ДаниловВойна России против Украины