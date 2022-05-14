Долго детонировало. Арестович рассказал об ударе по пункту управления РФ в Херсонской области

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE .

"В Херсонской области мы накрыли пункт управления очень высокого уровня. Не ниже бригадного. Для правобережья это очень высокий уровень. Там долго детонировало все, очень хорошо попали", – сказал Арестович.

Тем временем президент Зеленский заявил об активной работе над принуждением оккупантов к разблокированию Черного моря и украинских портов. Это позволит Украине возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции.