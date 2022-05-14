Довго детонувало. Арестович розповів про удар по пункту управління РФ в Херсонській області

ЗСУ завдали удар по ворожому командному пункту в Херсонській області. Імовірно, там працював вищий офіцерський склад.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE .

"У Херсонській області ми накрили пункт управління дуже високого рівня. Не нижче бригадного. Для правобережжя це дуже високий рівень. Там довго детонувало все, дуже гарно поцілили", – сказав Арестович.

Тим часом президент Зеленський заявив про активну роботу над примусом окупантів до розблокування Чорного моря та українських портів. Це дозволить Україні відновити експорт сільськогосподарської продукції.