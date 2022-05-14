ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Довго детонувало. Арестович розповів про удар по пункту управління РФ в Херсонській області

Новость на русском →
Київ, Субота 14 травня 2022 22:51
Довго детонувало. Арестович розповів про удар по пункту управління РФ в Херсонській області Фото: Олексій Арестович (24tv.ua)
Автор: Антон Федорців

ЗСУ завдали удар по ворожому командному пункту в Херсонській області. Імовірно, там працював вищий офіцерський склад.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

"У Херсонській області ми накрили пункт управління дуже високого рівня. Не нижче бригадного. Для правобережжя це дуже високий рівень. Там довго детонувало все, дуже гарно поцілили", – сказав Арестович.

Тим часом президент Зеленський заявив про активну роботу над примусом окупантів до розблокування Чорного моря та українських портів. Це дозволить Україні відновити експорт сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, що війська РФ зібралися провести "перепис" населення в захопленій частині Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонская область ВС РФ Офіс президента Олексій Арестович Війна Росії проти України
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС