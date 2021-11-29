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Борги із зарплати з початку року зросли на 50% та перевищили 4 млрд гривень

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 15:31
Борги із зарплати з початку року зросли на 50% та перевищили 4 млрд гривень Фото: зростання боргів по зарплатах склало 50% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада 2021 року склала 4 007 млн гривень. Це на 0,1% більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики.

Борги із зарплати з початку року зросли на 50% та перевищили 4 млрд гривень

При цьому з початку року борги із зарплати зросли на 53,4% (на 1 395 млн гривень).

За даними статистичного відомства, на початок листопада цього року більше трьох чвертей заборгованості припадало на промисловість (76,50%). При цьому більше половини утворено в Донецькій (25,1%), Харківській (13,2%), Дніпропетровській (11,9%) областях та м.Києві (13,6%).

Заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 листопада 2021 року склала 158,5 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ і організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше порівняно з вереснем (14 239 гривень).

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Державна служба статистики Зарплата в Україні
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