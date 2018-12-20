Долги по зарплате коллективу "Океана" выплатят через госбанк без комиссий, - ликвидатор

Фото: Ирина Сербин (facebook.com/irina.serbin)

Долги по зарплате будут погашены через "Ощадбанк"

Кредиторские требования перед физическими-лицами кредиторами, бывшими представителями трудового коллектива ПАО "НСЗ "Океан", находящегося в ликвидации, будут погашены через "Ощадбанк". Об этом на сообщила ликвидатор ПАО "НСЗ "Океан" Ирина Сербин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Спасибо Богу и профессионализму руководства и сотрудников АО "Ощадбанк", с которыми мне довелось работать сейчас в Николаеве, всё складывается. В "Ощадбанке" пошли навстречу, и теперь кредиторы первой очереди – бывшие сотрудники ПАО "НСЗ "Океан" смогут получить свою кредиторскую задолженность на свои текущие счета в "Ощадбанке" без комиссий и отчислений!!! Первые счета уже открыто!", - написала Сербин.

По ее словам, для работы с бывшими представителями трудового коллектива ПАО "НСЗ "Океан" в отделении АО "Ощадбанк" по адресу г.Николаев, ул. Потемкинская, 118, выделено отдельный зал и квалифицированных специалистов.

"Вместе с "Ощадбанком" мы начали сложный процесс идентификации кредиторов - физических лиц и открытие текущих счетов. Сегодня (19 декабря 2018 г.) отработали в режиме "Пробный день" и открыли счета уже 16 кредиторам. Процесс отлажен", - заявила Сербин.

Она напомнила, что "в целом количество кредиторов - физических лиц - бывших работников ПАО "НСЗ "Океан" превышает 1100, а кредиторская задолженность составляет более 90 млн грн".

"Как ликвидатор ПАО "НСЗ "Океан" я лично принимаю заявления от кредиторов и делаю все возможное для скорейшего обеспечения реализации главной задачи процедуры банкротства - погашение требований кредиторов. Трудно, ответственно, но верю, что мы обязательно справимся, ведь бок о бок вместе с бывшим работниками прошли этот тернистый путь длиной в три года", - напомнила Сербин.

Также Сербин изложила алгоритм получения кредиторской задолженности бывшими сотрудниками завода "Океан":

1. Идентификация личности, подача заявления, открытие текущего счета в АО "Ощадбанк". Адрес: г.. Николаев, ул. Потемкинская, 118. Занимает полчаса времени на одного гражданина.

2. Получение карточки АО "Ощадбанк" типа Visa Gold (5-10 рабочих дней после открытия текущего счета).

3. Погашение кредиторской задолженности путем перечисления средств со счета ПАО "НСЗ "Океан" на текущие счета кредиторов.

4. По желанию - получение средств во всех банкоматах и отделениях АО "Ощадбанк" без комиссий и вычетов, или открытие депозитных счетов (по личному добровольному выбору гражданина).

Напомним, 3 декабря 2018 г на открытых торгах имущественный комплекс ПАО "НСЗ "Океан" купила украинская компания из Николаева ООО "ТД "Аннона". Впервые с 2000 г, когда завод "Океан" был приватизирован, он оказался в 100% украинской собственности. ООО "ТД "Аннона" владеет выпускник Николаевского института кораблестроения Игорь Волошин, компанию связываются с бизнесменом Василием Капацыной (Волошин – племянник Капацыны).

За сутки до торгов, 2 декабря, представитель офшорной компании Zonel Operations Ltd (подконтрольной экс-министру энергетики РФ и экс-члену совета директоров "Газпрома" Игорю Юсуфову) Игорь Игнатов призывал к срыву торгов.

Позже народный депутат Артем Ильюк высказывал опасения, что выплата долгов по зарплате бывшим сотрудникам "Океана" может задержатся из-за попытки троих депутатов-"свободовцев" внести Волошина в "санкционный список" (проект постановления ВР № 9384 от 7 декабря 2018 г). Эту инициативу жестко раскритиковали мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Василий Капацына призвал журналистов расследовать мотивы, побудившие троих депутатов включить Волошина в санкционный список. Сам Волошин назвал попытку включить его в санкционный список частью спецоперации ФСБ по уничтожению украинского судостроения, и заверил, что выплата долгов по заплате перед корабелами состоится, несмотря ни на что.