Борги по зарплаті колективу "Океану" виплатять через держбанк без комісій, - ліквідатор

Фото: Ірина Сербін (facebook.com/irina.serbin)

Зарплатні борги будуть погашені через "Ощадбанк"

Кредиторські вимоги перед фізичними-особами кредиторами, колишніми представниками трудового колективу ПАТ "МСЗ "Океан", що знаходиться в стадії ліквідації, які будуть погашені через "Ощадбанк". Про це повідомила ліквідатор ПАТ "МСЗ "Океан" Ірина Сербін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Дякую Богові і професіоналізму керівництва та співробітників АТ "Ощадбанк", з якими мені довелося працювати зараз в Миколаєві, все складається. В "Ощадбанку" пішли назустріч, і тепер кредитори першої черги – колишні працівники ПАТ "МСЗ "Океан" зможуть отримати свою кредиторську заборгованість на свої поточні рахунки в "Ощадбанку" без комісій та відрахувань!!! Перші рахунку вже відкрито!", - написала Сербін.

За її словами, для роботи з колишніми представниками трудового колективу ПАТ "МСЗ "Океан" у відділенні АТ "Ощадбанк" за адресою м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 118, виділено окремий зал і кваліфікованих фахівців.

"Разом з "Ощадбанком" ми почали складний процес ідентифікації кредиторів - фізичних осіб та відкриття поточних рахунків. Сьогодні (19 грудня 2018 р.) відпрацювали у режимі "Пробний день" і відкрили рахунки вже 16 кредиторам. Процес налагоджений", - заявила Сербін.

Вона нагадала, що "в цілому кількість кредиторів - фізичних осіб - колишніх працівників ПАТ "МСЗ "Океан" перевищує 1100, а кредиторська заборгованість становить понад 90 млн грн".

"Як ліквідатор ПАТ "МСЗ "Океан" я особисто приймаю заяви від кредиторів і роблю все можливе для якнайшвидшого забезпечення реалізації головного завдання процедури банкрутства - погашення вимог кредиторів. Важко, відповідально, але вірю, що ми обов'язково впораємося, адже пліч-о-пліч разом з колишнім працівниками пройшли цей тернистий шлях довжиною в три роки", - нагадала Сербін.

Також Сербін виклала алгоритм отримання кредиторської заборгованості колишніми працівниками заводу "Океан":

1. Ідентифікація особистості, подача заяви, відкриття поточного рахунку в АТ "Ощадбанк". Адреса: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 118. Займає півгодини часу на одного громадянина.

2. Отримання картки АТ "Ощадбанк" типу Visa Gold (5-10 робочих днів після відкриття поточного рахунку).

3. Погашення кредиторської заборгованості шляхом перерахування коштів з рахунку ПАТ "МСЗ "Океан" на поточні рахунки кредиторів.

4. За бажанням - отримання коштів у всіх банкоматах і відділеннях АТ "Ощадбанк" без комісій та вирахувань, відкриття депозитних рахунків (за добровільним особистим вибором громадянина).

Нагадаємо, 3 грудня 2018 р на відкритих торгах майновий комплекс ПАТ "МСЗ "Океан" купила українська компанія з Миколаєва ТОВ "ТД "Аннона". Вперше з 2000 року, коли завод "Океан" був приватизований, він виявився в 100% української власності. ТОВ "ТД "Аннона" володіє випускник Миколаївського інституту кораблебудування Ігор Волошин, компанію зв'язуються з бізнесменом Василем Капациною (Волошин – племінник Капацини).

За добу до торгів, 2 грудня, представник офшорної компанії Zonel Operations Ltd (підконтрольної екс-міністру енергетики РФ і екс-члену ради директорів "Газпрому" Ігорю Юсуфову) Ігор Ігнатов закликав до зриву торгів.

Пізніше народний депутат Артем Ільюк висловлював побоювання, що виплата боргів із зарплати колишнім працівникам "Океану" може затримаються через спробу трьох депутатів-"свободівців" внести Волошина в "санкційний список" (проект постанови ВР № 9384 від 7 грудня 2018 р). Цю ініціативу жорстко розкритикували мер Миколаєва Олександр Сенкевич і голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.

Василь Капацина закликав журналістів розслідувати мотиви, що спонукали трьох депутатів включити Волошина в санкційний список. Сам Волошин назвав спробу включити його в санкційний список частиною спецоперації ФСБ по знищенню українського суднобудування, і запевнив, що виплата боргів по латці перед корабелами відбудеться, незважаючи ні на що.