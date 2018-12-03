Имущество ПАО НСЗ "Океан" купила украинская компания из Николаева

Фото: НСЗ "Океан" (из открытых источников)

Имущество ПАО НСЗ "Океан" купили за более чем 122 млн гривен

Сегодня, 3 декабря, в Николаеве состоялись торги, на которых был выставлен целостный имущественный комплекс ПАО НСЗ "Океан", пребывающего в ликвидации, передает николаевское издание INSHE.tv.

Как сообщается, 2 участника внесли гарантийные взносы для участия в торгах, это 116 миллионов гривен. Торги проходили со снижением начальной стоимости, которая, в конце концов, опустилась с начальных 1 млрд 163 млн 776 тыс. грн до 93 млн 101 тысяч гривен. В дальнейшем в ходе торгов цена поднялась до 122 млн 195 тыс. грн. Эту цену предложил представитель ООО "ТД "Аннона".

Согласно данным сервиса YouControl, ООО "ТД "Аннона" (36384049) - зарегистрировано в Николаеве, действует с 2009 года, уставной капитал - 150 500 грн. 100% капитала ООО "ТД "Аннона" владеет Игорь Волошин, директор компании.

"Это огромная ответственность нашей команды, команды заводчан, по действительному и реальному восстановлению судостроения в городе Николаеве и возрождению былой славы Николаева как корабельной столицы. И я уверен, что мы с вами все будем строить крупнотоннажные корабли, пароходы, суда", - сказал Волошин, комментируя результаты торгов.

Напомним, с сентября 2016 по февраль 2018 ликвидация ПАО НСЗ "Океан" была приостановлена по инициативе представителей оффшорной компании "Зонел Оперейшинз Лимитед", которую некоторые СМИ связывают с ближайшим окружением В.Путина, в частности, с экс-членом совета директоров Газпрома и экс-министром энергетики Игорем Юсуфовым. В сентябре 2016 года все имущество ПАО НСЗ Океан было арестовано и передано на "ответственное хранение" официальному представителю "Зонел Оперейшинз Лимитед" Леониду Шумило. "Ответственное хранение" завершилось в феврале 2018 года. Как установила инвентаризационная комиссия, за этот период с территории ПАО НСЗ Океан исчезло имущества на 40 млн грн. По этому факту открыто уголовное производство, которое в данный момент расследуется.