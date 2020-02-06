Долги по выплатам льгот и субсидий образовались в 19 областях

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самый большой долг образовался во Львовской области

Задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг по состоянию на начало 2020 года была в 19 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины.

По данным пресс-службы, самая большая задолженность во Львовской области - 7,2 млн грн, Днепропетровской области - 4,9 млн грн, Киевской области - 0,6 млн грн, Запорожской области - 0,5 млн грн.

Всего в 19 областях по состоянию на 1 января 2020 года п предоставленным льготам и жилищным субсидиям была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн грн.

По данным пресс-службы, есть угроза, что эта задолженность не будет погашена, поскольку в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

В Счетной палате сообщили, что у2019 году на исполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета выделена субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9% плана на год.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали 3283,6 тыс. домохозяйств.

По данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).