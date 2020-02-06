ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Борги із виплат пільг і субсидій утворилися в 19 областях

Новини » Економіка     06.02.2020 - 12:55
Борги із виплат пільг і субсидій утворилися в 19 областях
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільший борг утворився у Львівській області

Заборгованість із виплат пільг та субсидій населенню на оплату комунальних послуг станом на початок 2020 року була в 19 областях України. Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати України.

За даними прес-служби, найбільша заборгованість у Львівській області - 7,2 млн грн, Дніпропетровській області - 4,9 млн грн, Київській області - 0,6 млн грн, Запорізькій області - 0,5 млн грн.

Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн грн.

За даними прес-служби, є загроза, що ця заборгованість не буде погашена, оскільки у законі про державний бюджет на 2020 рік надання субвенції місцевим бюджетам не передбачено.

У Рахунковій палаті повідомили, що у2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету надано субвенцію у сумі 21,6 млрд грн, або 99,9% плану на рік.

Зазначимо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3283,6 тис. домогосподарств.

За даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).

Новий платіж за розподіл газу врахують у субсидіях Середній розмір платіжки за комуналку зріс за місяць на 8%
Новини України платежисубсідіїСчетная палата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся