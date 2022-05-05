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Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

Новина українською →
Украина, Четверг 05 мая 2022 12:24
Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов Фото: правительство нарастило госдолг Украины на 3,5 млрд долларов (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2022 года составил 2 832,03 млрд гривен или 96,81 млрд долларов. За месяц долг вырос на 3,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в марта 2021 года сумма выросла в гривневом эквиваленте на 102,05 млрд гривен (на 3,7%), а в долларовом эквиваленте на 3,49 млрд долларов (на 3,7%).

По состоянию на 31 марта внешний долг составил 1 731,83 млрд гривен или 59,20 млрд долларов, внутренний долг - 1 100,20 млрд гривен или 37,61 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 524,18 млрд гривен или 86,28 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 307,84 млрд гривен или 8,83 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, госдолг Украины за 2022 год вырос на 7,7 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов.

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Министерство финансов Украины
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