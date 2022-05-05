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Борги України за перший місяць війни зросли на 3,5 млрд доларів

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Україна, Четвер 05 травня 2022 12:24
Борги України за перший місяць війни зросли на 3,5 млрд доларів Фото: уряд наростив держборг України на 3,5 млрд доларів (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 березня 2022 року склав 2 832,03 млрд гривень або 96,81 млрд доларів. За місяць борг зріс на 3,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, у березні 2021 року сума зросла в гривневому еквіваленті на 102,05 млрд гривень (на 3,7%), а в доларовому еквіваленті на 3,49 млрд доларів (на 3,7%).

Станом на 31 березня зовнішній борг склав 1 731,83 млрд гривень або 59,20 млрд доларів, внутрішній борг - 1 100,20 млрд гривень або 37,61 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 524,18 млрд гривень або 86,28 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 307,84 млрд гривень або 8,83 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, держборг України за 2022 рік виріс на 7,7 млрд доларів. Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2021 року склав 2 671,83 млрд гривень або 97,95 млрд доларів.

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Міністерство фінансів України
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