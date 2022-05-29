"Долги прошлого". В Германии объяснили, откуда взялись упреки в недостаточной помощи Украине

"Дело вовсе не в том, что Германия ничего не поставляет или поставляет слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины. Это создает определенное напряжение", - сказал он.

В подтверждение своих слов Габек отметил, что на данный момент украинские солдаты тренируются на Panzerhaubitze 2000.

"Это одно из самых современных артиллерийских орудий. Это требует обучения. Германия скоро поставит это оружие Украине", - добавил он.

По мнению министра экономики, подобные обвинения могут быть следствием того, что в последние годы Германия "слишком некритично относилась к российскому правительству".

"Германия построила "Северный поток - 2", несмотря на аннексию Крыма и игнорировала предупреждения восточноевропейских партнеров. Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", - объяснил Габек.